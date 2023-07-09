Meksika'da kayıp gazetecinin cesedi bulundu

Meksika'nın Nayarit eyaletinde 5 Temmuz'da kaybolduğu bildirilen gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meksika'da kayıp gazetecinin cesedi bulundu

Meksika'nın ulusal La Jornada gazetesi, 59 yaşındaki kayıp muhabiri Sanchez Iniguez'in cesedinin eyaletin başkenti Tepic'te bulunduğunu açıkladı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, cesedin, Iniguez'in akrabaları tarafından teşhis edildiğini ve kurbanın, cansız bedeninin bulunmasından bir veya iki gün önce öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Cesedin üzerinde şiddet bulguları ve elle yazılmış iki işaret bulundu." ifadesine yer verilirken mesajların içeriği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Uyuşturucu kartellerinin öldürdükleri kurbanların cesetlerine el yazısıyla işaretler bıraktığı öne sürülürken Iniguez'in de cinayete kurban gitmiş olma ihtimalinin bulunduğu iddia ediliyor.

Meksika Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, "La Jornada gazetesinin muhabiri Iniguez'in Nayarit eyaletinde öldürülmesini şiddetle kınıyor ve Meksika makamlarını derhal inandırıcı bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SON HAFTADA 2 GAZETECİ DAHA KAYBOLDU

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada 2 gazetecinin daha kaybolduğu belirtildi.

Jonathan Lora Ramirez isimli gazetecinin 7 Temmuz'da evine gelen silahlı ve maskeli kişilerce kaçırıldığı ve bugün sağlıklı şekilde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Osiris Maldonado isimli gazetecinin ise 3 Temmuz'da kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, kaçırılma ve ölümlerin gazetecilik mesleğiyle ilgili olma ihtimalinin de araştırıldığı ifade edildi.

Meksika Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede gazeteciler açısından son 30 yılın en ölümcül senesinin yaşandığı 2022'de 15 meslektaşlarının cinayete kurban gittiği kaydedilmişti. (AA)

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