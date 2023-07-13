Meksika’da polis aracına bombalı saldırı

Meksika’da polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı.

Meksika’da polis aracına bombalı saldırı

(İHA) Meksika’nın Jalisco eyaleti Tlajomulco şehrinde, polis aracının geçtiği sırada yola döşenen bomba infilak etti.

Bombanın saldırganlar tarafından patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybederken 12 polisin yaralandığı bildirildi.

Jalisco Eyaleti Valisi Enrique Alfaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlenen bir terör eylemi olduğunu belirtildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralanan polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Sağlık görevlileri ayrıca hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin tanınamaz halde olduğunu belirtti.

Polis ekiplerinin gece saatlerinde bölgede birkaç ceset olduğuna dair aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçtikleri ve yolda gittikleri sırada ise bombalı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Saldırının sorumlularının yakalanması için, federal yetkililerin de katılımıyla olayla ilgili bir operasyon başlatıldı.

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