Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Ciudad Obregon şehrinde organize edilen bir partiye silahlı saldırganlar tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu, yaralılardan ise 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yaralılardan 4'ünün yerel hastanelerde durumunun kritik olduğu, 13 kişinin ise tedavi altına alınarak taburcu edildiği aktarıldı.

Sınır eyaleti Sonora'daki savcılar, Ciudad Obregon kentindeki cinayetlerin cinayet ve diğer suçlamalardan aranan şüpheli bir kartel üyesine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Saldırıya katılan dördüncü bir silahlı adamın partiye katıldığı bildirildi. Şüpheli kartel üyesi kaçmaya çalıştı ama öldürüldü.