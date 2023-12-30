Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı

Kaynak: İHA
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı
Meksika'nın Sonora eyaletinde bir partiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Ciudad Obregon şehrinde organize edilen bir partiye silahlı saldırganlar tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu, yaralılardan ise 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yaralılardan 4'ünün yerel hastanelerde durumunun kritik olduğu, 13 kişinin ise tedavi altına alınarak taburcu edildiği aktarıldı.

Sınır eyaleti Sonora'daki savcılar, Ciudad Obregon kentindeki cinayetlerin cinayet ve diğer suçlamalardan aranan şüpheli bir kartel üyesine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Saldırıya katılan dördüncü bir silahlı adamın partiye katıldığı bildirildi. Şüpheli kartel üyesi kaçmaya çalıştı ama öldürüldü.

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