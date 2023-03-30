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Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü

Meksika'nın Tabasco eyaletinde, Teapa şehrinde yaşayan insanlar yaban arısı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 22:34
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Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü

Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
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Olayın meydana geldiği bölgede acil durum ilan edildi ve bir ilkokul dahil olmak üzere, birçok bölge tahliye edildi.

Arıların bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için ekipler çalışmalarına başladı.

Bu çalışmalar arasında, böcek ilacı kullanarak arıları uzaklaştırmak da yer aldı.

Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki birçok sağlık merkezine başvuru yapıldı ve yaşlı üç kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Arı saldırısı sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

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