Meksika'daki uyuşturucu kartelinin şiddeti nedeniyle eğitim ve kutlamalar iptal edildi

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio şehirlerinde eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca, 16 Eylül'de Culiacan'ın merkezindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarının da iptal edildiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şiddet olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, çatışmaların halk üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. Eyalette barışı sağlamak için yeterli güvenlik gücünün konuşlandırılacağını vurgulayan Obrador, ordunun ilgili birimlerle koordineli çalışarak huzuru sağlamaya yönelik gerekli donanıma sahip olduğunu belirtti.

Sinaloa Savcılığı, 9-11 Eylül tarihleri arasında 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı aldıklarını açıkladı.