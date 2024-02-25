Melek Mosso "İstediğim gibi sürpriz yapılmazsa herkesin burnundan getiririm" dedi

Haber: Ercan KARACA

Melek Mosso Kıbrıs Acapulco Hotel'de sahne aldı. Maldivler'den paylaştığı dans videosu için: "Uzun zamandır dans etmediğimi farkettim, yaşamadığım duyguları hissettiğim, karı koca güzel vakit geçirdiğimiz bir tatil oldu" dedi.

Son dönemde sahne kıyafetlerinin çok dikkat çekmesi hakkında konuşan Mosso, "Modacımın elinin değdiği yerde çiçekler açıyor ama sadece bana açıyor, çalıştığı başka sanatçılarda var ancak çok fazla açılmasını istemiyorum, bedenime iyi bakıyorum bu kiyafetlerle de taçlandırıyorum" dedi.

Konser repertuarına annesinin istediği şarkılarıda koyduğunu söyleyen Melek Mosso "Annen benim şansım, onun uğuruna inanıyorum. Beni insanların gönlünde değerli hissetmesinin yegane sebebi annemdir, albümde Badem şarkımı okumamı istedi kabul ettim hatta albümün ismide 'Badem' olucak" dedi.

Düğününde konser vererek elde edilen gelir ile depremzede çiftlerin evlenmesine destek olan Mosso, "İki tatlı çiftimizin yuva kurmasına destek olduk böyle güzel şeylere vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

Sevgililer gününü toplantıyla geçirdiğini söyleyen Mosso, "14 Şubata çok takılan biri değilim, ama doğum günü benim için çok önemlidir, hediye isterim, sürpriz beklerim, eğer istediğim gibi olmazsa herkesin burnundan getiririm böyle iğrenç biriyim" diyerek kahkaha attı ve eşinin doğum gününde zorlandığını söyledi.