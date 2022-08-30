Melek’ten yardım çığlığı! Eski erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.

"AÇIK ADRESİMİ VE NUMARAMI YAZIP 'ESKORT' OLARAK LANSE ETTİ BENİ"

Cumhuriyet’ten Sinem Nazlı Demir’in haberine göre; Melek, yetkili kurumların bir an önce gerekeni yapması için çağrıda bulundu.

İlişkilerinin üçüncü ayında Mustafa K.'den evli olduğunu öğrendiği için ayrıldığını söyleyen Melek, "Ayrıldıktan sonra sürekli olarak üzerimde psikolojik basklı kurmaya başladı. Adıma açtığı hesaplardan ikimizin resini koyup altına açık adresimi ve numaramı yazıp 'eskort' olarak lanse etti beni." dedi.

Mustafa K.'nin rahatsız ettiği ve basında sesi duyulmayan başka kadınların da olduğunu düşündüğünü anlatan Melek, Mustafa K.'nin eski kız arkadaşı ile yaşadığı cinsel birliktelik anlarını da sosyal medyadan yayınladığını aktardı.

"BANA FİZİKSEL ŞİDDET DE UYGULADI"

Melek, Mustafa K.'nin kendi arkadaşlarına da tehdit mesajları attığını söyleyerek "Benim erkek bir tanıdığıma da sataşmaya ve onu tehdit etmeye başladı, onun adına da sosyal medya hesabı açtı. İlişkimiz sırasında bana fiziksel şiddet de uyguladı. Darp raporlarım var. Bir keresinde bir kafede oturduğumuzda bana tokat atmıştı, ciddi bir şekilde vurdu. Yüzüm kızardı. Şikayetçi oldum, bu olay için de dava açıldı." ifadelerini kullandı.

Mustafa K.'nin ailesinin hiçbir şekilde yardımcı olmadığını söyleyen Melek, failin ailesinin kendisine "Gidin dövün" o zaman dediklerini belirtti.

"BEN YÜRÜRKEN SÜREKLİ SAĞIMA SOLUMA MI BAKACAĞIM?"

Adli mercilere başvurduğunda farklı tavırlarla karşılaştığını ve yeterli ilgiyi göremediğini anlatan Melek, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Kişisel verileri izinsiz yayma, huzur ve sukünu bozma" suçlarından yargılanıyor. Bir yere giderken bin kere düşünür oldum, özgürlüğüm yok. Benim oturduğum yeri de biliyor. Ben yürürken sürekli sağıma soluma mı bakacağım?"