Melih Gökçek'in Mansur Yavaş iddiasını teyit.org yalanladı

Melih Gökçek'in paylaşmış olduğu "Mansur Yavaş Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' diyor" ifadelerini doğrulama sitesi teyit.org inceledi. İddianın yalandığı ortaya çıktı.

Melih Gökçek'in Mansur Yavaş iddiasını teyit.org yalanladı

Editör: İsa KARAARSLAN

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde HaberTürk canlı yayınında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın programının bir kısmını yayınlayıp şu ifadelerle Yavaş'a yüklenmişti:

Mansur Yavaş
Gün geçtikçe PKK’ya çiçek atıyor…
Mansur’un son çiçek demeti; “Apo Bey…”
Senin Bey deyişini yesinler

Gökçek'in paylaştığı kesilmiş videoda Yavaş şu ifadeleri kullanıyor:

HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var. Bunlar da kendi tabanlarına oy almak için, artık ne amaçlı yapıyorlarsa 'Apo Bey hapisten çıkacak' falan diyorlar. Şimdi şöyle bir şey...

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Doğrulama sitesi teyit.org İbrahim Melih Gökçek'in paylaştığı bu canlı yayın kesitinin orijinal versiyonuyla uyuşmadığını kaydetti.

Mansur Yavaş'ın sözlerinin bağlamından koparılarak paylaşıldığını, kendi hitap şeklini değil, bir başkasının aktarımını dile getirdiğini söyledi. Ayrıca Gökçek'in ifade ettiği gibi Yavaş'ın Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesi yerine 'bebek katili' dediği de ifade edildi.

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