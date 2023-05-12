Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi

Ortak paylaştıkları videoda gençlere çağrıda bulunan ikili "Bu işi ilk turda birlikte bitirelim. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Twitter hesaplarından "Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz" notuyla paylaşılan tvitte iki başkan şunları kaydetti:

İmamoğlu: "Ankara'dayız. Mansur başkanımla birlikteyiz. Sizi konuşuyoruz sevgili gençler. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs'ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için, kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs'ta bu işi bitirmeliyiz. Biz, geleceği sizlerle birlikte hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki siz bize inanın, bize güvenin."

Yavaş: "Başkanım hoş geldiniz. Evet, 5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Değişimi onların enerjisiyle, gücüyle sağlayacağız. Ben gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını da şüphelerini de anlıyorum. Hepsini de konuşur ve çözeriz. Biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil. Güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım. Haydi gençler, 14 Mayıs'ta sandığa gidelim, bu işi ilk turda birlikte bitirelim. Evet başkanım, her zaman her mitingde söylediğiniz gibi bütün ülkemizde her şey çok çok güzel olacak inşallah."

İmamoğlu: Allah'ın izniyle başkanım, gençler tarih yazacak. Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanıyoruz, gençler bilsin.

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