Melih adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Melih isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melih ne demek? Melih isminin anlamı nedir?

MELİH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melih ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bahtı açık, talihli.

- Sevimli, şirin, güzel, yakışıklı, tatlı.

MELİH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Melih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Melih adını koymak caizdir.