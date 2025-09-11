Meliha Okur'dan şok Habertürk Show operasyonu sorusu

Meliha Okur'dan şok Habertürk Show operasyonu sorusu

Usta gazeteci Meliha Okur, bugünkü Show TV ve Habertürk TV’ye yapılan dev operasyonla ilgili bomba iddiayı gündeme getirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Soruşturma neticesinde, aralarında Habertürk ve Show TV’nin de yer aldığı holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.

Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konmasının ardından şirketlere kayyum atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde ‘basiretli tacir’ anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır" sözleri kullanıldı.

616da96445d2a09550c0b431.webp
Usta Gazeteci Meliha Okur

Usta gazeteci Meliha Okur, dev operasyonla ilgili önemli bir iddiayı ileri sürdü.

Okur, X hesabından şunları yazdı:

“Can Holding Operasyonu'nun arka planında kendine yakın medya kurmak isteyen bir bakan mı var?”

ekran-alintisi.jpg

