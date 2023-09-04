Melissa Vargas nasıl Malatyalı oldu? Melissa Vargas kimdir?

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, soranlara neden "Ben Malatyalıyım" diyor ve 44 numaralı formayı giyiyor. Melissa Vargas kimdir?

Melissa Vargas nasıl Malatyalı oldu? Melissa Vargas kimdir?

Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonu da olarak bir ilke imza atan Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın yıldızı Melissa Vargas, finaldeki Sırbistan maçında da destan yazdı.

Şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilen Melissa Vargas sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da kendisine hayran bıraktı.

Melissa Vargas nasıl Malatyalı oldu? Melissa Vargas kimdir?

Melissa Vargas, Fenerbahçe'de 44 numaralı formayı giyiyor. 44 Malatya'nın plakası. Üstelik kendisine nereli olduğunu soranlara da "Malatyalıyım" cevabını veriyor.

Melissa, Küba doğumlu. Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Üstündağ ile aralarındaki konuşmadan sonra kendisinin de Malatyalı olduğunu söylemeye başladı. Üstündağ, "Melissa Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve ‘Ben de Malatyalıyım’ diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu, aman değiştirmesin" diyor.

Melisa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde doğdu. 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katıldı.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

3 yıllık bekleyişin ardından Melissa Vargas milli takım forması ile ilk maçına 2023 yazında Millet Ligi'nde çıktı. Oynadığı maçların ardından burada hem En İyi Pasör Çaprazı hem de En Değerli Oyuncu (MVP) seçilidi.

Vargas, Milletler Ligi maçlarının ardından yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda rekora imza attı. 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile kadınlar voleybolunda dünya rekoru kırdı.

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