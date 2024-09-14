Memduh Bayraktaroğlu Narinlerin ölmemesi için konuştu. Cübbeli'ye ve Hulusi Akar'a atıfta bulundu

Türkiye katledilen Narinine ağlarken bu süreçte tepki çeken sözler geldi.

Tepki çeken sözler arasında AKP'li Hulusi Akar ve Cübbeli Ahmet'in ifadeleri yer aldı.

Ünlü politikacı ve YouTube'den çektiği videolar ile gündemdeki yerini koruyan Memduh Bayraktaroğlu, Akar ve Cübbeli Ahmet'e tepki gösterdi.

Memduh Bayraktaroğlu şunları söyledi:

"NARİNLERİN ÖLMEMESİ İÇİN NE YAPMALIYIZ!"

"Gelecekte yeni Narinlerin ölmemesi için engel olabilecek gibi bunların bir hali yok.

Hepimizin tartışması gereken konu Narinler ölmemesi için ne yapmalıyız!"

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"O TARZ KONUŞMA YAPMAMALARI LAZIM"

Narinlerin ölmemesi için Hulusi Akar gibilerin o tarz konuşma yapmamaları lâzım.

Narinlerin ölmemesi için Cübbeli Ahmet'in 'İsterseniz ananızla kız kardeşinizle zina edin, Allah affedicidir' dememesi lazım. Adamlar sonra 8 yaşındaki bebeği suyun içine atıyor sonra namazımı kıldım diyor. Sonra da aramaya çıktım diyor."

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