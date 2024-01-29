Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı

Kadınlar, yaşlandıkça göğüslerinin görünümünün bozulduğunu, gençliklerindeki formunu ve sertliğini yitirdiğini görebilir. Bu değişimlerin hamilelik, emzirme, kilo dalgalanmaları ve yer çekiminin etkisiyle olabileceğini ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Meme dikleştirme, tek başına göğüslerin büyüklüğünü değiştirmez. Ancak genelde diğer operasyonlarla kombine edilerek göğüslerin büyütülmesi veya küçültülmesi mümkündür” şeklinde konuşarak, meme dikleştirme ameliyatına gereksinim duyulan halleri şöyle belirtti:

“Göğüsler şekil ve hacim kaybına uğradıysa,

Göğüsler düz, uzun veya sarkık bir görünüme sahipse,

Desteksiz olduğunda meme uçları göğüs katlantısının altına iniyorsa,

Meme uçları ve areolalar aşağıya bakıyorsa, Meme başının çevresi büyük ise,

Bir meme diğerinden daha aşağıda ise.”

MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ameliyatın; meme büyüklüğü ve şekli, cildin elastikiyeti veya gerginliği, göğüslerin sarkma derecesi ve meme başı çevresinin genişliğine göre farklılık gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Fatih Doğan, şu bilgileri paylaştı:

“Yarım ay şeklinde: Bu kesi, meme başı çevresinin üst yarısında yarım ay biçimindedir. Genellikle sarkması az olan kadınlarda, meme büyütme işleminde kullanılan kesi biçimidir.

Simit şeklinde: Bu kesi meme başının etrafını tamamen sarar.

Dikey veya lolipop kaldırma: Bu kesi, meme başının etrafında bir daire çizer, sonra meme başı çevresinden göğüs katlantısına kadar dikey olarak aşağı iner.

Ters T veya çapa: Bu kesi meme başını sarar, sonra dikey olarak göğüs katlantısına, oradan da yatay olarak göğüs katlantısı boyunca uzanır. Sarkması çok olan veya aynı zamanda meme küçültme ameliyatı yapılan kişilerde sıkça tercih edilir.”

“1 HAFTA SONRA İŞE VE DİĞER AKTİVİTELERE DÖNÜLEBİLİR”

Prof. Dr. Doğan, ameliyat sonrası şişliği önlemek ve iyileşme sürecinde göğüsleri desteklemek için özel bir korse giyilmesi, sırt üstü yatılması, ağrıyı azaltmak ve enfeksiyonu engellemek için ilaç alınması gerektiğini belirterek “Ameliyata ve iyileşme sürecine bağlı olarak hastalara bireysel olarak talimatlar verilirken; çoğu kadın operasyondan yaklaşık bir hafta sonra masa başı işlerine ve yürüyüş gibi hafif aktivitelere geri dönebilir. Altı haftaya kadar bir şeyleri kaldırmak, egzersiz yapmak ve cinsel ilişki önerilmez. Genelde ameliyattan yaklaşık sekiz hafta sonra balensiz ve telsiz sporcu sütyenleri tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

UZMANINDAN İPUÇLARI

Prof. Dr. Fatih Doğan, konuşmasını şu ipuçlarıyla bitirdi:

“Ameliyat öncesi mutlaka bir kontrol mamogramı yaptırın ve saklayın.

Aynaya bakın ve göğüslerinizin ne kadar sarktığını belirleyin. Eğer meme ucu, meme altındaki kıvrım çizgisinin altına gelmişse meme dikleştirme ameliyatına uygun olabilirsiniz.

Bu ameliyat ile memelere çok güzel bir şekil verilebilir ama memede izler kalması kaçınılmazdır.

Göğüsler ne kadar büyük ve sarkıksa, oluşacak olan ameliyat izi de o kadar çok olacaktır.”