Memleket için, İstanbul için final önemli

Sayın Murat Kurum, İmamoğlu’nun sloganını kullanmış.

“Heyecanımız var, gençliğimiz var.” demiş.

Doğrusu çok güzel sloganlar bulan AKP’ye, bu kopyacılık yakışmadı.

Her neyse… Bana ne canım, isteyen istediğini bulur ve söyler.

Anlayan, değerlendiren nasıl anlar, nasıl değerlendirir o önemli.

“Özne İstanbul, özne İstanbullu olmalı” demiş, Sayın Kurum.

İmamoğlu için de kendileri için de hatta diğer adaylar için de; özne İstanbul ve İstanbullu zaten.

Dün de öyleydi bugün de öyle.

Sayın Kurum’a göre rakibi İstanbul’a karşı ilgisizmiş…

İhmalkârmış.

16 milyon İstanbulluya söz verip, verdikleri sözleri gerçekleştirmeyenmiş.

Hatta “İmamoğlu, herkesi kucaklayacağız” demiş, ama hizmeti İstanbul’a getirmemiş.

İstanbul’un Şehremini İstanbul’a kötülük yapmış.

Bakar mısınız?

Oysa Sayın Kurum’u İstanbul’a atayan kendi ağzından:

“Biz İstanbul’a ihanet ettik.” demedi mi?

Sanırsınız, İstanbul’u 20 senedir İmamoğlu yönetiyor.

Oysa İmamoğlu, şu birinci döneminde İstanbul’un kadınına…

Kızına…

Erkeğine…

Bebeğine en güzel şekliyle dokunmuş, beş yıl içine sığdırılabilecek, insana dokunacak, yaşamını kolaylaştıracak icraatları ortada dururken Sayın Kurum neden öyle söyler anlayamadım.

İmamoğlu’nun olanakları kısıtlanmışken…

Kredileri engellenmişken…

İBB meclisinde azınlıkta iken ve AKP neredeyse hiçbir yetki vermezken…

Kendilerine ait gayrimenkuller ellerinden alınmışken…

Neymiş efendim, Sayın Kurum, “İstanbul’a ve İstanbul’un meselelerine odaklanacak(mış).”

Sahi bu söylediğinize bu İstanbullu inanır mı?

‘İştir insanın aynası lafa bakılmaz.’

Cumhurbaşkanlığı rejimi için de:

“Verin yetkiyi bu kardeşinize, bakın o zaman neler yapılıyormuş görün.” denilmişti ya, Türkiye’nin hâli ortada.

Hem AKP’nin 20 yıllık iktidarında:

Emeklisinin…

İşçisinin…

Köylüsünün…

Çiftçisinin hangi sorunu halledilmiş…

İnsanının refah düzeyi mi iyileşmiş…

Gençler, gelecek korkusu ve tedirginliği mi yaşamıyorlarmış…

Millet inim inim mi inlemiyormuş…

Öyleyse bu sefer de “Yine verelim yetkiyi Kurum’a, atalım kendimizi uçuruma!”

Öyle mi?

Yapmayın ağalar beyler…

Hiçbir şey yapmadı demeyin…

Bari yaptıklarını söyleyin yapamadıklarını niye yapamadığını sorun.

“İstanbul’a hizmet etmek istediniz de engelleyen mi oldu?” deyin.

“Hizmet yapmaktan kim alıkoydu sizi” diye sorun İmamoğlu’na?

Daha akıllı şeyler söyleyin…

Mesela İmamoğlu’nun:

Bebeklere verilen bedava sütleri…

Çocuklu annelerin ücretsiz seyahat etmeleri…

Beş yılda yapılan kreşler…

Üniversite öğrencilerine yapılan yurtları…

Asfalt… yol… Çevre düzenleme… … park-bahçeyi… ağaçlandırmayı… yenilenen metrobüsler, yenilenen dere yatakları vs. vs.

Evet bunların hepsi de İmamoğlu’nun görevleri…

Görevleri de, yaptı ama!

Eh nasıl olsa İstanbul’un derbisi sahaya indi.

31 Mart’ta yapılacak final oylaması bakalım kimi galip yapacak.

Önemli…

Memleket için, İstanbul finali çok önemli.