﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı

Parti genel merkezi de bu görüntülerin ardından inceleme başlattı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, partiler tarafından YSK'ye sunulan milletvekili aday listelerinde Cem Saygı'nın adı resmi olarak açıklandı.

Gençlerle birlikte yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden Saygı, izleyenlerin alkış ve ıslıkları arasında performansını sergiledi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bazı kesimler tarafından ilgiyle karşılanırken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Cem Saygı ise adaylığının hizmet için olduğunu belirterek "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımda bulundu.