10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı

Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı

Memleket Partisi'nin Zonguldak'tan 5. sıra adayı olan Cem Saygı'nın dans görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:08
Takip Et

Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı

Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
+
Aa
-

Parti genel merkezi de bu görüntülerin ardından inceleme başlattı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, partiler tarafından YSK'ye sunulan milletvekili aday listelerinde Cem Saygı'nın adı resmi olarak açıklandı.

Gençlerle birlikte yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden Saygı, izleyenlerin alkış ve ıslıkları arasında performansını sergiledi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bazı kesimler tarafından ilgiyle karşılanırken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Cem Saygı ise adaylığının hizmet için olduğunu belirterek "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımda bulundu.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
4
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
5
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
6
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
7
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.