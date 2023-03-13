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Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanı tepki çeken dans paylaşımını kaldırdı

Memleket Partisi İstanbul Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Muharrem İnce dansı' videosunu gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 20:27
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Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanı tepki çeken dans paylaşımını kaldırdı

Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanı tepki çeken dans paylaşımını kaldırdı
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Memleket Partisi’nin İstanbul Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı Muharrem İnce’yle özdeşleşen dansa ait videoyu, tepkiler üzerine kaldırdı.

Arslan, sosyal medya hesabından, Muharrem İnce'nin akım olan dansını parti üyeleriyle yaptıkları ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Arslan, dans videosunu “Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik” notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri anımsatarak Arslan'ın paylaştığı videoya tepki gösterdi. Arslan, paylaştığı videoyu, tepkilerin ardından kaldırdı.

 

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