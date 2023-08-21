Memlekete akraba ziyareti bile imkânsız oldu. En ucuz otobüs bileti 500 lira oldu

Son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamları ve vatandaşın alım gücünün giderek erimesiyle şehirlerarası ulaşım ulaşılamaz hale geldi. Otobüs fiyatları 500 TL'den başlarken, sektör temsilcileri artık memleket ziyaretinin bile vatandaşı çok zorladığını ifade etti.

Geçtiğimiz mayıstaki seçimlerin ardından her kalemde olduğu gibi akaryakıta da fahiş zam geldi. Motorin fiyatı 2.5 ayda yüzde 97 zamla 19.42 TL’den 38.38 TL’ye yükseldi. Fiyatın 50 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum yurttaşın kullandığı özel arabanın yanı sıra otobüs ve uçak biletlerinde de fiyatları katladı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarında geçen haftalarda güncellediği taban fiyat tarifesine göre uçağın yüzde 85’ine uygulanması gereken en düşük bilet fiyatı 1650 TL’ye çıkardı. Tavan fiyat ise 2 bin 500 TL oldu. Ancak uçağın yüzde 50’ye yakını bu fiyattan satılıyor.

'KÖPRÜ ZORUNLULUĞU KALKSA DAHA UCUZ OLUR'

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre; akaryakıta gelen zamların her şeyi tetiklediğini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, maliyet artışlarına yetişemediklerini söylüyor.

İşçilik ve yedek parça maliyetlerinin de sürekli arttığını vurgulayan Yıldırım, şu bilgileri veriyor:

“Bizim ücretlerimiz dört ayda bir güncellenirdi bakanlık bir defa ek zam izni verdi. Yine de yetmiyor. İstanbul’dan İzmir’e bir otobüsün sadece akaryakıt maliyeti 6 bin TL’yi aştı ve bu her akaryakıt zammında daha da büyüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu ve Ege otoyolunun tek seferlik maliyeti 2 bin 600 TL. Üçüncü köprü zorunluluğu kalksa ucuz yolculuk hayal olmaz.”

'MEMLEKETE AİLE ZİYARETİNE GİDİLEMİYOR'

Tatil konuşulurken hep konaklamanın hesaplandığını hatırlatan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Özellikle bu yaz birçok aile yol masrafı sebebiyle yakın yerlere günübirlik ziyaretlerden vazgeçti. Artık ulaşıma ciddi rakamlar ödeniyor. Şehiriçi ulaşıma harcanan para bile göze çok gelmeye başlamışken insanlar memlekete aile ziyaretine gidemez oldu. Acilen toplu taşımalarda sübvansiyon uygulamaları hayata geçirilmeli” diyor.