Memphis Depay ateşi yaktı. Beşiktaşlılar heyecanlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memphis Depay ateşi yaktı. Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Memphis Depay, taraftarları heyecanlandıracak sözler sarf etti.

Bir yandan teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş Yönetimi diğer taraftan da takıma dahil edilecek yıldız transferleri konusunda yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki önemli yıldızlardan biri de Memphis Depay...

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Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. 30 yaşındaki Depay, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim. Ancak hiçbir kulüple görüşmüyorum çünkü tek odak noktam EURO 2024!" ifadesini kullandı.

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Hollanda Milli Takımı'nın en etkili isimlerinden biri olan Memphis Depay kariyerinde PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon ve Barcelona gibi takımlarda oynadı. Atletico Madrid formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist üretti.

Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele edecek Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Beşiktaş yönetiminin, Depay'ın menajeriyle temas halinde olduğu, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı gelen haberler arasında.

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