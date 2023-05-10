Memurlardan kırmızı kartlı maaş zammı eylemi

Kamu işçilerinin yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlar da biz de zam isteriz diye eylem yapmaya başladı. İzmir'de memurlar kırmızı kartlı eylem yaptı.

Memurlardan kırmızı kartlı maaş zammı eylemi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarının maaşlarına acil ek zam yapılması talebiyle SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde ‘kırmızı kartlı’ eylem yaptı. BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, “Kamu emekçisi ve emeklilerinin maaşı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına bırakılamaz. Biz şimdi acil ek zam istiyoruz. Yarın değil bugün istiyoruz. Görüldüğü gibi yüzde 45 zam ortada yoktur, ayrıca yüzde 123 olan yeniden değerleme oranının altında kalan her zam kamu emekçilerinin daha fazla fakirleşmesi demektir” dedi.

BES İzmir Şubesi üyeleri, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. “Boş vaatlere karnımız tok acil ek zam istiyoruz” pankartı açan sendika üyeleri, “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Yaşasın sendikal mücadelemiz”, “İnsanca bir ücret istiyoruz” sloganları attı.

“ACİL EK ZAM İSTİYORUZ. YARIN DEĞİL BUGÜN İSTİYORUZ”

Sendika üyeleri adına açıklama yapan BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, şunları söyledi:

“Kamu emekçileri oyalanmaya devam ediyor. Bizlerin acil zamma ihtiyacı varken 4 milyon kamu emekçisi halen oyalanmaya çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı miting meydanlarında ‘Kamu işçisine yüzde 45 zam yaptık, memurlara da temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var’ demiştir. Havuz medyası da bunu yüzde 45 zam olarak sanki bize bugün yapılmış gibi ifade ediyor. Peki bu haber yalansa gerçek nedir? Nisan ayı itibarıyla TÜİK verilerine göre dört aylık enflasyon yüzde 15,21, haziran ayı itibarıyla sahte enflasyon rakamları yüzde 20 olması beklenmektedir. Bu rakamdan Ocak 2023 döneminde yapılan yüzde 8 zam düşülerek yaklaşık yüzde 12, temmuz ayıdan 4 milyon memur ve 20 milyon kamu emeklisine zam yapılacağı kesindir. Yani yüzde 12’nin üzerinde bir şey yok. Ondan sonrası Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında kalmaktadır. Kamu emekçisi ve emeklilerinin maaşı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına bırakılamaz. Biz şimdi acil ek zam istiyoruz. Yarın değil bugün istiyoruz.

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