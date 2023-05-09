Memurlardan 'Biz de isteriz' çağrısı

Kamu işçilerine yapılan zammın ardından memurlardan "biz de zam isteriz" çağrısı geldi.

Memurlardan 'Biz de isteriz' çağrısı

Kamu işçilerine yapılan zammın ardından Memurlar da harekete geçti. Memur-Sen Konfederasyonu, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibarıyla açıldığına değinilen yazılı açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güvenin sarsıldığına değinildi.

"AKSİ DURUMUN TELAFİSİ GÜÇ SONUÇLARA NEDEN OLACAKTIR"

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine işaret edilerek, “Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır.” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
Erdoğan’dan kamu işçisine seçim zammı. Yüzde 45 zam
Kamu işçisinin zam pazarlığında gündem taban ücret ve yüzdelik zam
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı Magazin
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı Spor
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır Güncel
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi Dünya
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı Dünya
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti Dünya
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını Yeniçağ'a açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını Yeniçağ'a açıkladı