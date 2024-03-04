Mendil satarak geçimini sağlayan evsiz adam ölü bulundu. Yaşlı adamdan geriye sadece 2 mendil kaldı

Kaynak: İHA
Mendil satarak geçimini sağlayan evsiz adam ölü bulundu. Yaşlı adamdan geriye sadece 2 mendil kaldı
Antalya'da mendil satarak geçimini sağlayan bir adam iş merkezinin önündeki kaldırımda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cebinden sadece 2 mendil çıktı.

Yürek burkan olay saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 419 sokakta bulunan 4 katlı iş merkezinin önünde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ekiplerin yaptıkları incelemede, 60'lı yaşlardaki adamın hayatını kaybettiğini tespit edil.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ceplerindeki iki mendil ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve geçimini mendil satarak sürdürdüğü öğrenildi.

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