Bursa'da 5 Afgan kaçak yakalanarak sınır dışı edildi

Kaynak: İHA
Bursa'da 5 Afgan kaçak yakalanarak sınır dışı edildi
Bursa'da ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afgan uyruklu kaçak jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı olan Yeniceköy Mahallesinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, şüphelendikleri 5 şahsı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde şüphelilerin ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edildi ve şahıslar gözaltına alındı.

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5 şahıs jandarma ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek için göç idaresine teslim edildi.

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