Bursa'da 5 Afgan kaçak yakalanarak sınır dışı edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı olan Yeniceköy Mahallesinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, şüphelendikleri 5 şahsı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde şüphelilerin ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edildi ve şahıslar gözaltına alındı.

5 şahıs jandarma ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek için göç idaresine teslim edildi.