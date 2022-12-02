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Menkul kıymetler yaklaşık 7 trilyon lira ile rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri yaklaşık 7 trilyon lira ile rekor kırdı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:27
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Menkul kıymetler yaklaşık 7 trilyon lira ile rekor kırdı

Menkul kıymetler yaklaşık 7 trilyon lira ile rekor kırdı
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Merkezi Kayıt Kuruluşunın (MKK) Veri Analiz Platformu tarafından yayımlanan verilere göre, kasım sonu itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 6,7 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 5,6 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan pay senedi dışındaki menkul kıymetlere bakıldığında, 650 milyar lirasını yatırım fonu, 240 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 148 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 45 milyar lirasını diğer menkul kıymetler, 14 milyar lirasını Borsa Yatırım Fonları ve 2 milyar 22 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

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