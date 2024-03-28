Menzil cemaati Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

Menzilcilere bağlı Semerkand Vakfı sosyal medya hesabından yerel seçim kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdular. Ölen şeyhleri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’yi de paylaşımına dahil eden Semerkand Vakfı, açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hâdimü'l Müslimin Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (kuddise sirruhu) hazretleri ömrünü ilim ve irşad hizmetleriyle geçirmiş, hayatı boyunca haktan yana olmuş, müminlerin birlik-beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur.

“31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYORUZ”

Onun meşrebini sürdüren, onun yolundan gidenler olarak geçmişteki duruşumuzu koruduğumuzu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Seçimlerin ümmetin menfaati doğrultusunda hayırlara vesile olması Allah Teala'dan niyazımızdır."

Açıklamanın altında Semerkand Vakfı'nın yanı sıra Beşir Vakfı, Genç-Kon Derneği ve TÜMSIAD'ın imzası da yer aldı.