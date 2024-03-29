Cübbeli dörtnala şirke koştu. Cumhur İttifakı için sevap ve günah icat etti

Züleyha Öncü
Cübbeli dörtnala şirke koştu. Cumhur İttifakı için sevap ve günah icat etti
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dört nala şirke koştu. Cübbeli, Cumhur İttifakı için sevap ve günah icat etti.

İsmailağa Cemaati’nden kovulduğu açıklanan ve kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimle ilgili skandal sözler söyledi. Cübbeli, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy verenlerin ‘Günahkar’ olacağını öne sürdü.

Cübbeli Ahmet, sosyal medyada gündem olan videoda ‘Fıkıh heyeti’ ile görüştüğünü belirterek yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın adaylarına oy vermenin ‘Vacip’ olduğunu savundu.

Cübbeli Ahmet “Şu anda Cumhur İttifakı dışındaki Yeniden Refah, Saadet, vesairenin adaylarına, özellikle İstanbul ve Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı’na kaybettirip CHP’yi DEM’i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir, rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba girer. ‘Sana ne?’ diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım” şekline konuştu.

MENZİL CEMAATİ DE CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Cübbeli Ahmet’in öncesinde Menzil Cemaati de yerel seçimde Cumhur İttifakı’na destek açıklaması yapmıştı. Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Vakfı ile birlikte Beşir Derneği, GENÇ-KON ve TÜMSAD’ın ortak açıklamasında yerel seçimde Cumhur İttifakı’na oy verecekleri belirtilmişti.

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