AKP'li vekile TOKİ kurasından arsa çıktı. Tepki alınca açıklama yaptı. Menzil şeyhlerine de ev çıkmıştı

Kaynak: Medya Radar
AKP'li vekile TOKİ kurasından arsa çıktı. Tepki alınca açıklama yaptı. Menzil şeyhlerine de ev çıkmıştı
AKP Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye, TOKİ'den arsa çıktı. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurmuştum. Hakkımdan feragat ettim" dedi. Bu durum akıllara Menzil Cemaati'ne çıkan evleri hatırlattı.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyası kapsamındaki çekiliş önceki gün gerçekleştirildi AKP Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Bezirhane’deki Cimşit Mahallesi'nden arsa çıktı.

KAMYANYA GEREĞİ AYLIK GELİRİN 16 BİN TL ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyasına katılabilmek için adayların aylık 16 bin TL'nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyordu.

ELEŞTİRİLİNCE AÇIKLAMA YAPTI: VEKİL OLMADAN ÖNCE BAŞVURDUM

Çelebi, Ankara'da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu belirtti. Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"KİRADA OTURUYORUM. ÜZERİME BİR ŞEY YOK"

Başvuru için 16 bin TL'nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği belirtilen Çelebi "Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL'nin altında mıydı?" sorusuna “Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ise ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen o şekilde şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum ve üzerimde herhangi bir şey yok." yanıtını verdi.

HAKKINDAN FERAGAT ETMİŞ

TOKİ'den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AKP’li Çelebi "Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok" dedi.

TOKİ'yi aradığını söyleyen Çelebi "TOKİ'den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

MENZİL ŞEYHLERİNE DE EV ÇIKMIŞTI

14 Şubat tarihinde ortaya çıkan bir skandala göre de, Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıkmış, bu 13 kişiden 7’sinin kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesi olduğu belirtilmişti.

Bu kişilere 3+1 ev verileceği ortaya çıkmış, milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin de sahibi olan o "şanslı" isimlerin Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni olduğu aktarılmıştı.

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