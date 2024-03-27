Menzil’de 'şeyhlik' kavgası büyüyor: İstanbul’da birbirlerine girdiler

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Menzil’de 'şeyhlik' kavgası büyüyor: İstanbul’da birbirlerine girdiler
Menzil Cemaati'nde sular durulmuyor. Son olarak Beykoz'da bir etkinlik için toplanan Menzil cemaatine bağlı bir grup, diğer grup mensuplarını içeri almadı. Tansiyonun yükselmesinin ardından devreye polis girdi.

Menzil lideri Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin ölümü ardından cemaatte başlayan “Yeni Gavs” kavgası tüm hızıyla devam ediyor.

Müritler, şeyhlik yarışının yaşandığı cemaatte farklı liderler etrafında toplanarak gruplara ayrıldı.

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Menzil'de son tartışma dün Beykoz'da meydana geldi.

Menzil'e bağlı bir grup, Ramazan nedeniyle yapılan bir etkinliğe diğer grubu almadı.

Taraflar arasında tansiyon yükselirken, yaşanan arbedede olaya polis müdahale etti.

Polis müdahalesi sonrası tarafların dağıtıldığı öğrenildi.

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