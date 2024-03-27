Menzil’de 'şeyhlik' kavgası büyüyor: İstanbul’da birbirlerine girdiler

Menzil Cemaati'nde sular durulmuyor. Son olarak Beykoz'da bir etkinlik için toplanan Menzil cemaatine bağlı bir grup, diğer grup mensuplarını içeri almadı. Tansiyonun yükselmesinin ardından devreye polis girdi.