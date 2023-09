Merakla bekleniyordu. İPhone 15 serisinin fiyatları belli oldu

Donanım haber’den alınan bilgiye göre; Apple, beklenen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtacağı diğer ürünleri için düzenleyeceği ekinlik üzerinde çalışıyor. Firma, resmen Wonderlust olarak adlandırdığı etkinliğini 12 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

Bu etkinlikte yeni iPhone’lar ile birlikte Watch Series 9 ve daha fazlası da bulunacak. Ancak doğal olarak merak edilen en büyük şey yeni iPhone’ların fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde olduğu gibi, iPhone 15 6.1 inç, iPhone 15 Plus ise 6.7 inç ekrana sahip olacak. Tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktası görmeyi bekliyoruz. Bunlarla birlikte Dinamik Ada’nın iPhone 15 Pro ve Pro Max'e ek olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için de mevcut olacağı belirtiliyor.

STANDART IPHONE 15’İN 799 DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Fiyat tarafında ise Apple'ın standart iPhone 15 modelleri için herhangi bir fiyat artışı yapması beklenmiyor. Dolayısıyla giriş seviyesi iPhone 15 modelinin fiyatı bir kez daha 799 dolar olabilir. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus fiyatları şu şekilde olabilir:

MUHTEMEL İPHONE 15 VE İPHONE 15 PLUS FİYATLARI

*İphone 15 – 128 GB 799 dolar

*İphone 15 - 256 GB 899 dolar

*İphone 15 – 512 GB 1.099 dolar

*İphone 15 plus 128 GB 899 dolar

*İphone 15 plus 256 GB 999 dolar

*İphone 15 plus 512 GB 1199 dolar