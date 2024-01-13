Meral Akşener Antalya programlarını erteledi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri sonrası siyasi partiler tüm etkinlik ve programlarını ertelerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Antalya ve Alanya programlarını erteledi.

Yazılı açıklama İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Hepimizin yüreğini dağlayan şehit haberleri dolayısıyla, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in katılacağı Alanya ve Antalya programlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce Türk milletine sabırlar dilerim.” ifadelerine yer verildi.