Meral Akşener: Hırsızlardan hesap sorulsun isteniyorsa herkes sandığa gidecek

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'nde konuştu. Akşener vatandaşlara bir kez daha hatırlattı: Hırsızlardan hesap sorulsun isteniyorsa herkes sandığa gidecek...

Meral Akşener: Hırsızlardan hesap sorulsun isteniyorsa herkes sandığa gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temel atma töreninde konuştu..

Akşener'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Batı demokrasilerinin hesap verilebilir kavramı içinde yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çalıp çırpamaya zaten imkanınız olmaz. Bu sistemi koyan zaten dürüsttür. Büyük bir imkanın oluşacağı bir projenin temel atma törenindeyiz.

HARAMIN DİBİNE GİDİLMİŞ...

Dün akşam Muhammed Mahmud diye bir arkadaşın videosunu izledim. Bu iddiaların biri bile doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Bu ülkeyi yöntemler ne olmuş biliyor musunuz? Edep yerin açıldığında haya duygun olmaz. O videolardan öğrendim ki haramın dibine gidilmiş. Onlar Meral Akşener’e Kemal Kılıçdaroğlu’na, Mansur Yavaş’a iftira atamıyorsa yuh size.

HIRSIZLARDAN HESAP SORULSUN İSTENİYORSA...

Eğer hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa 14 Maysı’ta herkes sandığa gidecek, yanında bir kişiyi getirecek, Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçeceğiz.

Sayın Kılıçdaroğlu’na her şeyi söylediler ama Allah’a şükür hırsız diyemediler. Ama hepimizin namusuna, şerefine iftira atıldı.

HEP BERABER TARİH YAZACAĞIZ

Dünden sonra ant olsun ki derim soyulana kadar çalışacağım, birlikte kazanacağız. Hem İYİ Parti’ye hem sayın Kılıçdaroğlu’na oy isteyeceksiniz. Hep beraber tarih yazacağız

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