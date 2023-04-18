Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a: Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz

Mansur Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı 'İstanbul ve Ankara belediye ne yaptı ki' diyor. Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz." dedi.

Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a: Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni" düzenledi.

Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Burada konuşan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sayın Cumhurbaşkanı 'İstanbul ve Ankara belediye ne yaptı ki' diyor. Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz." sözlerine yanıt vererek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı bazı programlarda 'İstabul Belediyesi, Ankara Belediyesi ne yaptı ki?' diye konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bizler de yollar yaptık, parklar yaptık ama bunların biz açılışını bile yapmıyoruz, reklamını bile yapmıyoruz. Çünkü bunlar belediyenin olmazsa olmaz, rutin, belediye başkanına bile gerek olmadan fen işlerinin programa alıp yaptığı şeyler.”

İlgili Haberler
Meral Akşener: Hırsızlardan hesap sorulsun isteniyorsa herkes sandığa gidecek
Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nı tuş edecek açıklama. 'Bizim aramızda bölücü diye ifade edilen bir tek parti yok'
Meral Akşener Mansur Yavaş hakkında konuştu: Sosyal belediyecilik neymiş, izledik
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı