Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a: Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni" düzenledi.



Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.



Burada konuşan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sayın Cumhurbaşkanı 'İstanbul ve Ankara belediye ne yaptı ki' diyor. Bizler belediyenin olmazsa olmaz, rutin işleri için açılış yapmıyoruz." sözlerine yanıt vererek şöyle konuştu:



“Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı bazı programlarda 'İstabul Belediyesi, Ankara Belediyesi ne yaptı ki?' diye konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bizler de yollar yaptık, parklar yaptık ama bunların biz açılışını bile yapmıyoruz, reklamını bile yapmıyoruz. Çünkü bunlar belediyenin olmazsa olmaz, rutin, belediye başkanına bile gerek olmadan fen işlerinin programa alıp yaptığı şeyler.”