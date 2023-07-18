Meral Akşener, Erdoğan’ın ÖTV’yi artıran kararını Danıştay’a taşıdı

Dava dilekçesinde; “Cumhurbaşkanı kararı açık bir şekilde anayasaya aykırıdır, bu düzenleyici idari işlemin uygulanması durumunda ülkemiz ve tüm toplum üzerinde telafisi imkânsız ve geri dönüşü olmayan zararlar vuku bulacaktır” denildi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına, Resmi Gazete'de önceki gün yayınlanan ve akaryakıttan alınan ÖTV’yi artıran 7390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle bugün Danıştay’da dava açtı.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VUKU BULACAKTIR”

Avukat Ece Güner’in Danıştay’a verdiği dava dilekçesinde; “Cumhurbaşkanı kararı açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır, bu düzenleyici idari işlemin uygulanması durumunda ülkemiz ve tüm toplum üzerinde telafisi imkânsız ve geri dönüşü olmayan zararlar vuku bulacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu kararının iptali istemiyle bugün DEVA Partisi de Danıştay’da dava açmıştı.