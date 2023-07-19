Meral Akşener’den yerel seçimde ittifak açıklaması

Meral Akşener’in yerel seçimlerle ilgili “Seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız.” dediği öne sürüldü.

Meral Akşener’den yerel seçimde ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkanlık divanı toplantısına katıldı.

Akşener’in toplantıda Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin "İttifak konusu kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın" dediği iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, yazısında aktardığına göre yaklaşık 4.5 saat süren divan toplantısında ağırlıklı olarak yerel seçim masadaydı. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın il il yaptığı ziyaretler ele alındı.

"BUNU HER YERDE ANLATIN"

Kavuncu'nun deprem bölgesi ziyaretlerinin yanı sıra toplamda 11 ille ilgili yaptığı tespitler masaya yatırıldı. İl, ilçe, köy, oy miktarı da tek tek konuşuldu.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti de gündeme geldi.

Akşener'in Başkanlık Divanı'na "İttifak konusu konuşulmadı. Kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi ve CHP'de yapacakları yenilenmeyi anlattı Kemal Bey. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın." bilgisini verdiği öne sürüldü.

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