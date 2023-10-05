Meral Akşener İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da belli oldu.

Bugün Eskişehir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Meral Akşener Melih Aydın'ı platforma davet etmeden önce, seçimlerde tek başlarına yarışacaklarını kastederek: "Melih boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, "Eskişehir’e hak ettiği adil ve sosyal belediyeciliği kazandırmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.