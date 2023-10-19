İYİ Parti lideri Akşener partisinin Düzce adaylarını tanıttı: Kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir niyetimiz yok

Erçin Gülez / Zeki Kibar / Ahmet İpek - Düzce / YENİÇAĞ

İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçim çalışmalarına devam ederken Düzce'ye ziyarette bulundu. Düzce Teşkilat Buluşması programında açıklamalarda bulunan Akşener, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kendilerini tartmak için bütün il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Akşener’in açıklamaları şöyle:

“BÜTÜN İL VE İLÇELERDE ADAY ÇIKARIYORUZ”

“Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız şey şu; kimseyi kazandırma ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetimiz yok. Biz kendimiz kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkararak biz kaç kiloyuz, boyumuz kaç, milletimiz bize nasıl bakıyor? Çünkü hem 2018’de, hem 2023’te bu millet bize yüzde 10 civarında, gözümün önünden ayrılma, seni takip ediyorum dedi. Ama milletimiz bir şey daha dedi. Arkadaşlarımızın eline vuruldu. Terörist elini sıkan elle yan yanasınız diye. Buna istediğiniz kadar cevap vermeye gayret edin, doğru dürüst cevap verilemedi. Çünkü bu duygusal bir şey. Aç yatarım, ülkemi böldürmem, aç yatarım şunu yaptırmam diyen bir milletin haslet bu. Bu hasletin tahrik edildiği, tedirgin edildiği bir meselede, sonuçta her şeye rağmen bizi göz önünde tuttu, yok etmedi, ama buna rağmen de gel buyur sen yönet demedi. Bunlardan ders çıkardık. Biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. İçinde bulunduğu kaostan çıkarmak istiyoruz.”

“UTANARAK SÖYLÜYORUM KEŞKE BEN ADAY OLSAYDIM”

İyi Parti’nin Sakarya, Zonguldak, Bolu, Yalova Kocaeli, Karabük ve Düzce istişare toplantısı Düzce’de yapıldı. Akşener toplantı öncesi il teşkilatını ziyaret etti. Yoğun bir katılım ile yapılan Toplantıya genel merkezden katılım oldukça yüksekti. Burada ittifak sürecini anlatan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının kendisinin değil milletin tercihi olduğunu belirterek “Bir genel başkan olarak utanarak söylüyorum keşke ben aday olsaydım. Şimdi birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir derdimiz yok. Her ilde ilçede kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Kadrolarımızla kazanıp ülkeyi kaostan kurtarmak istiyoruz” dedi.

İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

Akşener daha sonra İyi Partinin Düzce belediye başkan adayının Mehmet Keleş olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar daire başkanlığı görevinde bulunan Keleş, 7 yıl İçişleri Bakanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. AKP’den 2 dönem Düzce Belediye Başkanı olarak görev yapan Keleş Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde de bulundu.

Düzce’nin Akçakoca belediye başkan adayı olarak İyi Parti Akçakoca ilçe başkanı Av. Behcet Alkan Lokum, Gölyaka ilçesi belediye başkan adayı olarak da Bekir Akbulut açıklandı. Akbulut, Gölyaka da AKP'den bir dönem belediye başkanı olarak görev almıştı

“HÜKÜMETİ BEĞENMEYEBİLİRSİNİZ AMA BU DIŞ POLİTİKA”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivil kayıplar hakkında da konuşan Akşener, “Netanyahu ve onun emrindekilerin Gazze’de yaptığı her türlü mezalimi, terörü lanetliyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Enterasan bir şey daha var. Mesela orada Türkiye’nin tutumu açısından sağa, sola zıplayamazsınız kardeşim. Bizim hükümeti de beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama burası dış politikadır. Burası Türkiye’nin yarın karşılaşmak durumunda kalacağı zararlı durumları ortadan kaldırma halidir. Öyle olunca da bir ve beraber olmakta fayda vardır. Bir özelliği daha var. Bizimkiler çok duygusal olduğu için, ‘beni seviyor, ben onu sevmem, çok severim’ sözleri üzerinden yürüyen bir dış politikada olduğu için burada bulunan hazirunun ise her şeyin gerçekçi ve rasyonel, histen uzak hep Türkiye’nin çıkarlarını koruyan hem çok ciddi bilgi birikimi olan, hem de mazlum hale gelmiş o insanların bu durumdan kurtulmasını sağlayan bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimi de iktidara anlatmak, onu orada uyarmak ve oraya doğru çektirmek gibi bir görevimiz var.”

Genel başkan Akşener istişare toplantısı sonrasında 7 il başkanı ve ilçe başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmek üzere ayrı bir salona geçti.