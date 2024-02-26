Meral Akşener seçimler için sahada. 'Ceketimi assam kazanırım devri son bulacak'

Şevket Gölük / Ankara - Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeydi. Esnaf ziyareti ve halk ile bir araya gelmek için ilçeye gelen Akşener’e; TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Sevin Çağlıyan, İlçe Başkanı Dursun Tekin ve beraberinde partililer eşlik etti.

“CEKETİMİ ASSAM KAZANIRIM DEVRİ SON BULACAK”

Girmiş olduğu dükkanda esnafta bu seçim kendilerine destek alacağını öğrenmesi üzerine Akşener;

“Artık ceketimi assam kazanırım devri bitti. Seçmen veli nimettir. Sizler de veli nimetsiniz. 3 senedir çalışıyoruz. Seçmenin veli nimet olduğunu tekrardan hatırlatacağız. Siz değerli basın mensuplarının da basın emekçilerinin de haklarını ilk biz savunduk.”

“İKTİDARIN GÖREVİ HİZMET, MUHALEFETİNKİ VATANDAŞA AVUKATLIK”

Akşener, üç yıldır esnafı gezen tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Siz seçmen olarak bize dediniz ki 'sen muhalefet olacaksın, bizim sesimizi duyuracaksın'. İktidara da dediniz ki , 'sen de bize hizmet edeceksin'. Dolayısıyla bize sizden aldıklarımızı iletme görevini verdiniz. Biz de 3 yıl boyunca bunu yaptık. Emeklisinden, pahalılığa kadar. O zaman ne kendi partimizi övdük ne iktidarı yerdik, sadece sizi dinledik. Dedim ki , 'seçim zamanı gelip oy isteyeceğim'. Şimdi oylarınıza talibiz. Siz seçmensiniz, velinimetsiniz. Bu nedenle Yenimahalle'de Sevin Hanım, Büyükşehir Belediyesinde ise Cengiz Bey için sizden oy istiyorum.

Biz muhalefet partisiyiz. Bize verdiğiniz görev sizin avukatlığınızı yapmak, iktidara verdiğiniz görev ise hizmet etmek. Muhalefetin işi iktidarın bu süreci kolay yaşamamasını sağlamamak. Bizim görevimiz sizi görmesini sağlamak. Ben onu yapıyorum. 4 sene sonra gelip diyeceğim ki beni seçin. Şu anda öyle bir talebim yok." diye konuştu.