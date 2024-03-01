Akşener'den Özgür Özel'e sert yanıt 'Bıktım usandım midem bulanıyor artık'

Mert Serkale Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Gölbaşı’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Balıkesir" çağrısına yanıt verdi.

"CHP'NİN JEST İSTEME İŞLEMİNDEN BIKTIM USANDIM, MİDEM BULANIYOR ARTIK"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakları mecbur kıldığına işaret ederek,”Sonuçta başaramadık” dedi. Akşener, yerel seçimlere tek girme kararı aldıktan sonra hakaretlere ve iftiralara maruz kaldıklarını da belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Balıkesir" çağrısı hakkında da konuşan Akşener, "CHP'nin jest isteme işleminden bıktım usandım, midem bulanıyor artık" ifadelerini kullandı.

Sayın Ahmet Akın'a karşı zarif bir cümle kurduğunu söyleyen Akşener, “Çünkü şöyle bir beyanat verdi, Sayın Ok gidince; 'Ben artık İYİ Parti'nin de milletvekiliyim" dedi. Ben de 'Çok teşekkür ediyorum beni borçlandırdın' dedim. Ama Balıkesir bize bırakıldığında Antalya'yı da CHP'ye bıraktık. O yüzden döndür baba döndür. Demek ki bilgileri yok arkadaşların bu konuda" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, İYİ Parti’nin Balıkesir için aday gösterdiği Turhan Çömez’i geri çekmesi ve CHP’nin adayı Ahmet Akın’ı desteklemesi konusunda çağrıda bulunmuştu. 2019’da CHP’nin Balıkesir adayı Ahmet Akın’ın adaylığını İYİ Parti ile yapılan ittifak sebebiyle geri çekildiğini anımsatan Özel,

“Aslında çok değer verdiğim, ablam dediğim sevgili Meral Akşener bir gün Ahmet Akın’ın olduğu bir ortamda, ‘Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim’ demişti. Ahmet Akın 2019’da kazanmakta olduğu belediye başkanlığı adaylığından ağlayarak geri çekilmişti. İYİ Parti’nin aday yaptığı kişi çok kötü bir kampanya yapıp resmen seçimi AKP’ye hediye etmişti. Sonra da AKP’ye katılmıştı.

“AKŞENER ‘BENİM BU GENÇ ARKADAŞA BİR BORCUM VARDI, ONUN İÇİN GEREĞİNİ YAPIYORUM’ DER Mİ?”

Tamam şu anda Meral Hanım ve partisi tüm Türkiye’de müstakil bir siyaset yapıyorlar. Ama Balıkesir için ‘Benim bu genç arkadaşa bir borcum vardı, onun için gereğini yapıyorum’ der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım bunu Ahmet için der. Tam Balıkesir ve Ahmet Akın’la helalleşme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.