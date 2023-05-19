Meral Akşener yarın açıklama yapacak

14 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den merakla beklenen açıklama yarın geliyor.
Akşener'in 20 Mayıs Cumartesi saat 13:00'te Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yapacağı belirtildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 20 Mayıs Cumartesi saat 13:00'te Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yapacağı belirtildi...
14 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den merakla beklenen açıklama yarın geliyor.
Akşener'in 20 Mayıs Cumartesi saat 13:00'te Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yapacağı belirtildi.