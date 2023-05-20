Akşener: İkinci tur bir referandumdur, 0-0 başlıyor

14 Mayıs seçimleri sonrası Millet İttifakı’nın ortağı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'den merakla beklenen açıklama geldi.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 0-0 başlayan bir referandum olduğunun altını çizdi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun mutlaka seçilmesi gerektiğinin altını çizerek, İstanbul'da saha çalışması yağacağını söyledi.

Akşener’in konuşmalarından satır başları şöyle:

45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptık. Mutlaka 1 oy İYİ Partiye, 1 o da Sayın Kılıçdaroğlu’na oy istedik. Çünkü biz Millet İttifakı içinde seçime kendi logomuzla girdik. İlginç bir mevzu var burada. Sayın Erdoğan, yüz 49,52 oy aldı. 27 milyon 133 bin 849 oy almış. Sayın Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 978 oy almış. Erdoğan’ın oyunu bütün seçmene vurduğunuzda yüzde 42 oluyor. 12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim bir referandum olan ve 0-0 başlaması gereken bir seçim oluyor.

Bir iletişim ve kampanya grubu kuruldu. Merkezinde Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’nin olduğu bir söylem olacak. 81 ildeki teşkilatlarımızda seçim çalışmalarına başladı. Başkanlık Divanımızda hem ikinci tur için hem de seçim değerlendirmesini konuştuğumuz bir toplantı yaptık.

"KILIÇDAROĞLU'NUN 13. CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"

Ben kanaat önderleri ile konuştum. Önümüzdeki 9 günlük süreçte partimiz sahada olacak. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olması için elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız. Ben de özellikle tercihini Sayın Erdoğan’dan yana olan ya da Sayın Kılıçdaroğlu’ndan yana tercihini kullanmayan seçmenlerle konuşacağım. İstanbul’da yarından itibaren bu programımız başlıyor.

"İSTANBUL'DA SAHA ÇALIŞMASI YAPACAĞIM"

Kapı zili çalmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım. Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı’nın mutlaka kazanmasının zorunlu olduğu seçim oldu. Meclis Cumhur İttifakı’nın olabilir ama Sayın Kılıçdaorğlu Cumhurbaşkanı olmalı ki en azından sistemin denge ve denetleme mekanizması oluşabilsin.

Sayın Erdoğan’a oy vermemiş kardeşlerim, tercihini sayın Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmamış kardeşlerim; akrabalarınızı, arkadaşlarınızı ikna edip Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edeceksiniz. Ya kadınlara tecavüz edenlerden yana olanlara oy vereceksiniz, ya da kadınları koruyanlara oy vereceksiniz.

"HİÇ ŞÜPHEM YOK Kİ MİLLETİMİZ GÜÇ HIRSINDAN KAYBOLMUŞ BİR KİŞİNİN İHTİRASLARINA MAHKUM KALMAYACAK"

Ya tıpkı dün olduğu gibi Atatürk'ün adını anmayanları seçeceksiniz ya da büyük bir coşkuyla kutlayanları seçeceksiniz. Ya Cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları ya da "varlığım Türk varlığına armağan olsun" diyenleri seçeceksiniz. Ya vatandaşlığımızı satanları ya da onları tapu görenleri seçeceksiniz. Ya ensar diye diye onları ülkeye dolduranları seçeceksiniz, ya da sığınmacıları en geç iki yılda ülkelerine gönderenleri seçeceksiniz.

Önümüzde iki seçenek var, yandaşların rant düzenine yol mu vereceğiz yoksa halkı mı zenginleştireceğiz? Ülkemizi devam eden büyük yıkımın son halkasına mı bırakacağız yoksa köprüden önceki son çıkışı mı seçeceğiz İftirayla yalanla zulümle var olan vesayetçilere, zulümden bıkmış bir millet olarak cevabı sandıkta vereceğiz. Bizler aynı bizden öncekiler gibi istibdata dur diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Kazanan biz olacağız.

Hiç şüphem yok ki milletimiz güç hırsından kaybolmuş bir kişinin ihtiraslarına mahkum kalmayacak. Önümüze kimler dikilirse dikilsin bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bizler, bizden öncekiler gibi istibdada dur diyeceğiz. Ve en sonunda aynı dün olduğu gibi istibdatçılar gidecek, hürriyetçiler gelecek.

Biz CHP’ye ekranlarımızı açmıştık. Şimdi yeni bir sistem kuruyoruz. Islak imzalı tüm tutanakları biz CHP’ye göndereceğiz, onlar da genel merkeze gönderilecek. Aynı şekilde insan unsurumuzu, avukatlarımızı tek bir yerde toplayacağız. 2 bin sandığa itiraz etmiştik. Sandıklardaki bazı itirazlar sonuçlandı. 2 şehrimizdeki milletvekili itirazları devam ediyor.

BABACAN’IN PARLAMENTER SİSTEM SÖZLERİ

Bazen ne dediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemli.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞMELER

Ben görüşme yapmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdik. Seçilmesi için ne gerekirse yapacağız. Kendisine Sayın Oğan ya da bir başka arkadaşımız katılmak isterse o konuda yetkiyi Sayın Kılıçdaroğlu’na verdik. O nedenle bir görüşme yapmadım. Benim bir itirazım olmadı. Sayın Oğan ve Özdağ'a istedikleri herhangi bir görev verilebilir.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BİLİMİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNUR"

Türk milliyetçiliği bu Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. Türk milliyetçiliği bilimi, demokrasiyi, moderniteyi savunan bir kavramdır. Mesela Ziya Gökalp ilk demokrasi diyenlerdendir. Mümtaz Turhan hem bilim, hem demokrasi diyendir.