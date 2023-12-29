Meral Akşener'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyon ilan edilsin çağrısı. Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız!

Galatasaray ve Fenerbahçe milli değerlerimize yapılan saygısızlık üzerine “Atatürk kırmız çizgimiz” diyerek geri adım atmadı ve Süper Kupa finaline çıkmadılar.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda; Maça çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Akşener, her iki kulübünde sergilediği dik duruş sebebiyle Cumhuriyetin 100. yılına özel süper kupa şampiyonu ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İŞTE İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN O PAYLAŞIMI

"Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister."

Bu akşam, Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatarasay ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum.

Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız! Bu dik duruşun asla unutulmaması için Cumhuriyetimizin 100. yılına özel her iki takımımızın da Süper Kupa Şampiyonu ilan edilmesini bekliyoruz!