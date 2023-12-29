Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa bildirisi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa bildirisi
Suudi Arabistan'ın milli değerlerimize karşı tutumu karşısında dik bir tutum sergileyen Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklamada politik davrandı.

Süper Kupa maçı; Arap yetkililerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli değerlerimize yaptığı saygısızlık nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla maça çıkmama kararı aldı.

Bu flaş gelişmenin ardından gözler iki kulübün yapacağı açıklamalara çevrilmişti.

Ancak ikisi de politik bir açıklama yayınlayarak herkesi şaşırttı. Daha sonra Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden de aynı açıklama paylaşıldı.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyurulur
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.
Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü"

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