Araplar küstahlaştı! Atatürk için siyasi Türkler için barbar dediler

Galatasaray ve Fenerbahçe “Atatürk kırmızı çizgimiz” diyerek geri adım atmadı ve Süper Kupa finaline çıkmadılar.

Tüm Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Suudi Arabistan’da oynatılmak istediği Süper Kupa maçı iptal olunca Arap basını çirkin yorumlarda bulundu.

Maçın iptal olmasının ardından Suudi Kanalı Tamra tepki çeken ifadeler kullandı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O AÇIKLAMA:

Riyad'da oynanan Türkiye Süper Maçı , Türk kamuoyunun siyasi slogan atma, atmosferi bozma, sporu siyasallaştırma gibi barbarca davranışlar sergilemesi üzerine durduruldu. - : Stadyum yönetimi, Awal Park Stadı'nda ışıkları kapatarak siyasi fotoğraf taşıyan Türk taraftarların içeri girmesini engelliyor ve uzaklaştırmaya başlıyor.