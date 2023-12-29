Özgür Özel'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşılama çağrısı. ‘Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla’

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planalana Süper Kupa ömaçı yaşanan skandal gelişmelerden sonra iptal edildi ve takımlar yurda dönem için hazırlıklara başladı.

İki takım yurda dönemeye hazırlanırken, CHP lideri özgür Özel’den her iki takımı da Türk Bayraklarıyla karşılamak ve onları onure etmek için tüm İstanbulları, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanına davet etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur.

Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.