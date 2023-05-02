Meral Akşener'den Hakan Atilla açıklaması: Yasa dışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener pasaportonu el konulan Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile ilgili konuştu.

Akşener, "Yasadışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır" dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

"Bir bürokratın nasıl kullanılıp harcandığının timsalidir. İşlerine yararken nasıl ödüllendirilip, işleri bitince nasıl kirli bir mendil gibi buruşturulup çöpe atıldığının öyküsüdür. Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır."

NE OLDU?

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu

“PASAPORTUMA EL KONULDU”

Atilla, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

Atilla'ya hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.

“KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER”

Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.