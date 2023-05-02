Afyonlu şeker üreticisi böyle isyan etti. Ben bunlara 20 sene oy verdim. Anam babam mezardan gelse oy vermiyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Afyonkarahisar’da düzenlediği mitinge katılan şeker pancarı üreticisi Abdullah Balamut AKP iktidarına isyan ederek; “Ben bunlara 20 sene oy verdim, anam babam mezardan gelse oy vermiyorum, hakkımı da helal etmiyorum” dedi...

Afyonlu şeker üreticisi böyle isyan etti. Ben bunlara 20 sene oy verdim. Anam babam mezardan gelse oy vermiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Afyonkarahisar’da miting düzenledi.

Afyonlular, mitinge “Cepheden tepeye, Başbakan Akşener”, “Türkiye tarih yazacak gençler ‘İYİ’ yarınlara uyanacak”, “Fakirin servetine dokunma” dövizleri ile katıldı. Şeker pancarı üreticisi Abdullah Balamut, mitinge “Afyon uyuma! SEKA kağıt, Afyon şeker, Çay biyokütle Karadeniz’e çalışıyor. Afyon şeker, 5 kilo pancar; 1 kilo şeker Doğuşa Afyon yük çeker” yazılı pankartla katıldı.

“ANAM BABAM MEZARDAN GELSE OY VERMİYORUM”

Balamut, ANKA Haber Ajansı’na 20 yıl boyunca AKP iktidarını desteklediğini ancak artık hakkını helal etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bizim Afyonlular, Karadenizliye yük taşıyorlar. Biz yükçü değiliz, taş taşırız laf taşımayız. Ama bizim Afyonlular… SEKA’mız gitti, şeker fabrikamız gitti, yetmedi bir de çay fabrikası var, onda da Karadenizliye çalışıyoruz. Afyon tarihinde Atatürk’ün yaptıklarını, Tayyip satıyor. Ecevit’in, Demirel’in yaptıklarını, Türkeş’in, Erbakan’ın yaptıklarını bunlar satıyor. Ben bunlara 20 sene oy verdim, anam babam mezardan gelse oy vermiyorum, hakkımı da helal etmiyorum. 20 sene boyunca mücadele vermiş bir iktidar bunu yapamaz. Yarın mermer fabrikaları da satılığa çıkar.

Beş kilo pancardan bir kilo şeker 12 buçuk lira eder; bir kilo şeker 25 lira 30 lira. Bize yazık. Niye biz Karadenizliye hizmet ediyoruz. Hakkımı helal etmiyorum. Afyon’a sahip çıkarsan Afyonlu Cumhurbaşkanı da çıkardı, Genelkurmay Başkanı da çıkardı. Sağlık Bakanı İbrahim Özsoy’u da çıkardı. Burası Adalet Bakanı’nı Ticaret Bakanı’nı da çıkaracak bu saatten sonra. Doktorumuz gibi gelecek.”

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