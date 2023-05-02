Yurtdışına çıkarken gözaltına alınan Hakan Atilla'dan Süleyman Soylu sorusuna dikkat çeken yanıt

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu.

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

GÖZALTINA ALINDI, YURTDIŞI YASAĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Hakan Atilla, sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gitti.

Buradan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek isteyen Atilla, pasaport kontrolünden geçerken hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğu fark edildi.

Polis ekipleri, Atilla'yı pasaportuyla birlikte havalimanı içindeki polis merkezine götürdü. Burada Atilla'ya hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.

Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

Son olarak Atilla’nın, pasaportunun iki yıl önce Borsa İstanbul’dan ayrıldığı gün iptal edildiği öğrenildi.

'SOYLU' SORUSUNA YANIT

Halk TV'ye konuşan Hakan Atilla, “İdari bir karar var ortada. Bu kararı kim vermiş, nasıl verilmiş, bilmiyorum. Ben de öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

“Sizce pasaport tahdidini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu koydurdu” sorusuna ise Atilla, “Hayır. Onun benimle borsayla ilgisi yok. O koydurduysa dahi tepeden talimat gelmiştir” yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sabah saatlerinde Instagram hesabından da açıklama yapan Atilla, pasaportunun iptal edilmesinin gerekçesini ve talimatı verenin kim olduğunu sordu.

Atilla, “Pasaportum meğer iki yıl önce iptal edilmiş. Borsa’dan ayrılma kararı aldığım 5 Mart 2021’de aynı gün pasaportumun iptali için talimat veren kimdir, gerekçesi nedir? Merak ediyorum” ifadelerini kullandı.