Akşener'den flaş İmralı iddiası. Kimin gönderildiğini biliyorum

Meral Akşener dün akşam Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu.

"KİMİN GÖNDERİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Akşener, son dönemde gündeme gelen iktidarın İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiğine ilişkin olarak yargıdan bir kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Akşener "ismini biliyorum" dedi.

Akşener "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Akşener, Öcalan'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilebileceği iddiasına ilişkin olaraksa "Ne PKK'sı FETÖ'sü, ne Hizbullah'ı, Gaffar Okan'ın katilleri de herhangi bir şekilde serbest kalacak diye bir anlaşma mümkün değil. Siz suç işlemişseniz hukuk gereğini yapar. Ben şu adam, şu kadın suçludur diyemem. Öcalan mahkemesiyle ilgili ne kadar avukat varsa, şehit yakınları adına ne kadar kişi varsa organize eden kişi benim. 30 bin kişi deniyor, 40 bin kişi deniyor. Türkiye'nin silahlı örgüt kurarak cinayet işleyen kişi, bütün ölümlerden sorumludur. İster Kemal Bey olsun ister Öcalan'ın kardeşi olsun yapamaz" dedi.