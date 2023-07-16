Meral Akşener'den üst üste gelen zamlara sert tepki: Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına

İYİ Parti lideri Meral Akşener yapılan zamları sosyal medya hesabından eleştirdi. Akşener "Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına..." dedi.

Meral Akşener'den üst üste gelen zamlara sert tepki: Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına

Editör: İsa KARAARSLAN

Her geçen gün market ve pazar ürünlerine zam gelip etiketler sık sık güncellenirken vatandaşın yaptığı kuruş hesabıyla geçinmeye çalışması durumu devam ediyor.

En temel ihtiyaçların bile lüks olduğu günümüzde en son gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından iktidarın uyguladığı ÖTV zammına ve diğer tüm zamlara tepki gösterdi.

Yapılan asgari ücret zammının vatandaşın cebine girmeden eridiğine dikkat çeken Akşener, iktidarın şatafatlı hayatından ödün vermediğini ve cefayı bal eylemenin millete, sefasını sürmenin ise saray ve şürekâsına düştüğünü yazdı.

İŞTE AKŞENER'İN O SÖZLERİ

Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti.

Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar.

Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok!

Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…

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