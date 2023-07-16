Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 75 oy çıkaran Aksaray'da, vatandaş akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösterdi.

Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

ÖTV zammının ardından litresi 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla 34 liraya çıkarken motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liraya yükseldi.

ERDOĞAN'IN KALESİNDE ÖTV ZAMMI TEPKİSİ

28 Mayıs'taki seçimde Erdoğan'a yüzde 75 oy çıkaran Aksaray'dan KDV zammını takiben akaryakıt fiyatlarına yapılan ÖTV zammına tepki geldi.

Aksaraylı vatandaş Tuncay Yöney pompadaki fiyatları görünce "Türkiye’nin hali bu, battıkça batıyoruz. Oy verdik, zam yedik; yazıklar olsun. Oy verdiğimize pişman olduk. Bu kadar da olmaz” dedi.

"OY VERDİK, ZAM YEDİK; YAZIKLAR OLSUN"

Aksaraylı vatandaş Tuncay Yöney, "İnşaatçıyım, 200 liralık akaryakıt aldık. Türkiye’nin hali bu, battıkça batıyoruz. Oy verdik, zam yedik; yazıklar olsun. Oy verdiğimize pişman olduk. Bu kadar da olmaz. Biz, amele adamız. Ev kiraları uçtu. Millet evine ekmek götüremiyor" dedi.

"ARABANIN AYARLARI İLE OYNAYACAĞIZ"

Zekeriya Savuran isimli vatandaş ise "200 liralık alıyoruz. Çok ucuz olduğu için bu fiyattan alıyoruz. Yakında 50 liralık akaryakıt alacağız" diye konuştu.

200 liraya 13 litre otogaz alabildiğini belirten Cuma Kurnaz da "Yapacak bir şey yok. Ben, sanayide tamirciyim. Böyle giderse arabanın ayarları ile oynayacağız. Zam geliyor, sürekli geliyor, yapacak bir şey yok" dedi.

(Kaynak - ANKA)

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